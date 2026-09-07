İstanbul'da taksici dehşeti! Yaşlı adamın yüzüne tekme attı, kadın yerde sürüklendi

adem sen:

Evet işte olduğu gibi maalesef taksi işinde çok daha fazla mesleğine kendisine ve müşterisine saygısı olmayan insan var işini düzgün yapmaya çalışan azınlığın da hakkına giriyorlar bu tür insanları kesinlikle belgesini iptal edip süresiz toplu taşıma kullanımına izin verilmemesi gerekiyor