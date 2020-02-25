İşte Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen Japon zırh takımı - Son Dakika

Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen zırh takımı, Japon nişanı ve Japon mabedi ilk kez Milli Saraylar Koleksiyonları Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Eserlerin Pazartesi günü dışında her gün ziyarete açık olduğu öğrenildi.

Osmanlı-Japon ilişkileri açısından dönüm noktası sayılan buluşma, 1887 yılında İstanbul'da gerçekleştirildi. Avrupa seyahatine çıkan İmparator Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu ve eşi, Sultan 2. Abdülhamid'le Yıldız Sarayı'nda bir görüşme yaptı. Resmi olmayan bu ziyarette Japon heyete çeşitli dereceden Osmanlı nişanları takdim edildi. Japon heyet ülkesine döndükten sonra İmparator Meiji, Yıldız Sarayı'ndaki kabulden duyduğu memnuniyeti Sultan Hamid'e gönderdiği Japonya'nın en büyük nişanı olarak nitelendirilen ve arka yüzünde Japonca "Bayrak orduya zafer getirir" ve "Bayrak ordunun şanını artırır" yazan "Krizantem Nişanı" ile gösterdi.

Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan II. Abdülhamid'e hediye edilen zırh takımı, Japon nişanı ve Japon mabedi maketi Beşiktaş Milli Saraylar Koleksiyonları Müzesi'nde ilk kez sergilenmeye başlandı. Simgesel değeri yüksek olan zırh takımı, geleneksel Japon sanatının tüm inceliklerini üzerinde taşıyor. Sergilenmeye başlanan Japon menşeli eserler arasında bir de mabet dikkat çekti. 19'uncu yüzyıla ait olan ve bir Japon mabedinin bire bir maketi şeklinde tasarlanan eser, Sultan 2. Abdülhamid'e 25'inci cülus yıldönümü hediyesi olarak takdim edildi.

"UZAK DOĞUNUN BÜTÜN O İNCE İŞÇİLİĞİNİ BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR"

Eserler hakkından bilgi veren müze sorumlusu Güller Karahüseyin, "İlk kez sergilenmeye başlanan zırh takımı, nişan ve tapınak modeli Japon imparatorunun hediyesi olarak Osmanlı İmparatorluğuna gönderilmiştir. Bu eserler aslında Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekteydi. Bu kapsamda bu eserlerin burada sergilenmesine karar verildi ve ziyaretçilerimizle buluşturduk. Zırh takımı 1600'lü yıllara ait bir takımdır. Uzak doğunun efsanevi savaşcıları olan Samuraylara ait bir zırhtır. Bu takımın kalkanı, kılıcı ve bir de bayrağı bulunmaktadır. Bu zırhın savaşta kullanıldığı söylenmektedir. Zırh üzerinde de bir ezik vardır ve o savaş sırasında olduğu ifade edilmektedir. 1892 yılında bu zırh Osmanlıya getirilmiştir. Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilmiştir. Bir diğeri ise Krizantem Nişanıdır, Japon İmparatorunun yeğeni ve eşi Avrupa ziyaretinden dönerken Sultan 2. Abdülhamid'e de resmi olmayan bir ziyarette bulunuyorlar. Sultan da heyeti kabul ediyor ve çeşitli derecelerden nişan veriyorlar. Ülkelerine döndükten sonra İmparator, bu ziyaretten ve karşılamadan duyduğu memnuniyetin bir nişanesi olarak bu nişanı ve mektubu gönderiyor. Bu nişanın arkasında 1877 yılında Japonca olarak yazılmıştır. Bir diğer hediye ise Sultan'a 25. cülus hediyesi olarak Japon tapınak mabedi maketidir. Son derece işçilikle örülmüştür bir makettir. İçerisinde dini karakterdeki insan figürleri var. Yani Uzak doğunun bütün o ince işçiliğini bünyesinde barındırıyor. Altın tellerle örülmüş ve kat kat çıkılmış bir maket modelidir" dedi.

Öte yandan Beşiktaş'taki müze, pazartesi dışında her gün saat 9.00'dan 17.00'ye kadar ziyaret edilebiliyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)