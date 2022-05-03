İstedikleri kadar bahşiş alamayınca 18 evin kapısına işaret koydular: Davulcular gözaltında - Son Dakika
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İstedikleri kadar bahşiş alamayınca 18 evin kapısına işaret koydular: Davulcular gözaltında

03.05.2022 21:56
İstedikleri kadar bahşiş alamayınca 18 evin kapısına işaret koydular: Davulcular gözaltında

Malatya'da Ramazan sonrası mahallelerden bahşiş toplamaya çıkan 2 davulcu, kendilerine bekledikleri kadar bahşiş vermeyen 18 evi işaretledi. Davulcuların davranışı tepkiye neden olurken, mahallede yaşayanların şikayeti üzerine ikisi de gözaltına alındı.

Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldırmak için sokak sokak gezen davulcular, Ramazan Bayramı gelince bahşiş toplamak için harekete geçti.

BAHŞİŞ ALAMADIKLARI KAPILARA İŞARET BIRAKTILAR

Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs Pazar günü Battalgazi ilçesine bağlı Kernek ve Hasan Varol mahallelerinde meydana gelen olayda, Ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arife günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı. Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. Gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'da bahşiş alamadıkları apartmanların kapısını işaretleyen davulcular gözaltına alındı

DAVULCULARA İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Yapılan incelemelerde kapılara işaret bırakan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde 'Ramazan Bayramı' dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını belirttikleri öğrenildi. Bunun üzerine 2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden "Çevreye Rahatsızlık Verme" kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.

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Ramazan Bayramı, Ramazan, 1 Mayıs, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstedikleri kadar bahşiş alamayınca 18 evin kapısına işaret koydular: Davulcular gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstedikleri kadar bahşiş alamayınca 18 evin kapısına işaret koydular: Davulcular gözaltında - Son Dakika
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