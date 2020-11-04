İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

04.11.2020 20:49
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir kanun teklifinin gelmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, ancak bu kanun teklifine göre ocak ve şubat aylarında vergi ve SGK primlerinin birinci taksitlerinin başladığını, sıkıntıların bu zaman içerisinde giderilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İYİ Parti grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda bu sürenin bir yıl uzatılmasını önerdiklerini dile getiren Usta, buna ilişkin önergelerini Genel Kurulda yeniden vereceklerini bildirdi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarındaki vergi ve SGK primlerinin ertelendiğini hatırlatan Usta, "Bu ertelenenlerin ekim, kasım, aralık aylarında ödenmesi gerekiyor. Sıkıntılar derinleşerek devam ediyor. Şimdi, böyle bir ortamda ertelenen bu üç aylık borçların da kapsama alınmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Umarım ki Genel Kurul burada bir inisiyatif kullanır ve bunları kapsama alır." diye konuştu.

"Çiftçi borçları yapılandırma kapsamına alınsın"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifte bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasının yer aldığını ifade ederek, tarım kredi ve esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan çiftçi borçları ile esnafa ait kredi borçlarının, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve orman köylülerine tarımsal kalkınma kooperatiflerine ait kredi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınmasını istedi.

Aksu, kanun teklifinin kanunlaşmasıyla hem salgın nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntıların azaltılmasına ve istihdamın artırılmasına katkı sağlanacağını hem de birçok vatandaşın borçlarını daha kolay ödeme imkanına kavuşmasının mümkün hale geleceğini kaydetti.

"2023'te İşsizlik Fonu diye bir şey kalmayacak"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Türkiye'de iş bulmanın çok zor olduğunu dile getirerek, "İşsiz kalmak çok kolay, iki dudak arasında ama işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek en zoru. Toplanan para tümüyle işverenlere veriliyor ve bunun da mazereti, bahanesi işçilere destek, işçilere istihdam, eğitim diye gösteriliyor. Bu pandemide bile yapılıyor ve öyle bir hale geldi ki 2023'te İşsizlik Fonu diye bir şey kalmayacak. Bari bunun ismini değiştirelim, 'işverenlere destek fonu'." görüşünü savundu.

"Kıdem tazminatı ve emeklilik hakları yok ediliyor"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yasa teklifiyle 25 yaş altı ile 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik haklarının yok edildiğini ileri sürdü.

Girgin, kısmi zamanlı çalışma ve diğer esnek çalışma biçimlerinin de çalışanlara bir fayda getirmediğini iddia ederek "İşçilerin aynı iş yerinde uzun süre çalışabilmesinin önüne geçilerek hukuken ve fiilen her türlü örgütlenmenin önüne geçiliyor. Ayrıca, bu düzenleme toplu iş hukukundan tam anlamıyla faydalanabilecek işçi sayısının da her gün düşmesine neden olacaktır." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifle, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün paylaşılmasını öngördüklerini söyledi.

Düzenlemeyle borç yapılandırması da getirdiklerine işaret eden Öztürk, Kovid-19'la mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezalarının bu düzenlemeden yararlanmayacaklarını söyledi.

Teklifin Birinci Bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Milletvekili, AK Parti, İşsizlik, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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