İstihdama ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda - Son Dakika

İstihdama ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin 5 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

İstihdama ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin 5 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulacak.

Yükseköğretim Kanunu'nun kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme düzenlemesi kapsamında Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenlerin sosyal ve mali hakları emsalleri ile eşitlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.

Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilecek.

Buna göre, Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Söz konusu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.

Görüşmelerden

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yasa yapılırken, yürütme erkinden kimsenin Meclis'te olmadığını belirterek, "Burada bir bakan olsaydı o da seçimle gelmemiş olacaktı. Anayasa'ya göre, siyasi iradesi olmayan bir bakan olacaktı. Bu sistem içerisinde iş yapmak çok zor." dedi.

Yasa teklifinde ekonomik krizi ilgilendiren 3 madde olduğunu belirten Kuşoğlu, bu maddelerin de yetkiyi genişlettiğini, yeni bir şey getirmediğini savundu.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "torba kanun" anlayışını eleştirerek, bunun yasa yapma değil, yasa yapma sürecinden kaçma olduğunu savundu.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, bu kanunla "İşsizlikle mücadele ediyoruz" denilirken bir yandan da işçinin işten daha kolay çıkarılmasının sağlandığını ileri sürdü.

Kanun teklifinin 5 maddeden oluşan birinci bölümünün tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi.

Akar, ara sonrasında Komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:49 Kaynak: AA

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