İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi

04.12.2020 02:52

İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi Cadde üzerinde kaç kişinin bulunduğu karekod ile kontrol edilecek Uygulama yarın hayata geçiyor Covid-19 ile mücadele kapsamında aynı anda 7 bin kişinin bulunmasına izin verilen İstiklal Caddesi'nde karekod uygulamasına geçiliyor.

İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi

Cadde üzerinde kaç kişinin bulunduğu karekod ile kontrol edilecek

Uygulama yarın hayata geçiyor

İSTANBUL - Covid-19 ile mücadele kapsamında aynı anda 7 bin kişinin bulunmasına izin verilen İstiklal Caddesi'nde karekod uygulamasına geçiliyor. Caddeye giren ve çıkan vatandaşların sayılarının belirlenmesi için belirli aralıklar ile konulan karekodlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile okutulacak.

Son günlerde artış hızı 30 bin vakaya kadar çıkan Covid-19 ile mücadele kapsamında İstiklal Caddesi'nde bir dizi önlemler hayata geçirildi. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi karası sonrasında caddede her 3 metrekarede 1 kişi olmak üzere aynı anda 7 bin kişi bulunmasına izin verilecek. Alınan önlemlerin detayını Taksim Meydan'da Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız açıkladı.

Caddeye girişlerin sağdan, çıkışlar ise soldan olacağı, böylelikle vatandaşların yüz yüze gelmesinin önüne geçileceği öğrenildi. Korona virüsle mücadelede en önemli hususun maske ve temizlik olduğuna dikkat çeken Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Burası Türkiye'mizin en işlek, en kalabalık caddelerinden biri. Burada mesafe noktasında sıkıntı yaşanmaması için Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceğine yönelik bir karar aldık" açıklamasında bulundu.

Giriş ve çıkışlar farklı güzergahlardan olacak

Caddeye normal zamanlarda 1 metrekareye 1 insanın düştüğünü ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Bunu üçte bire düşürdüğümüzde yaklaşık 7 bin vatandaşımızın aynı anda kullanabileceği bir kapasiteye sahip oldu. 3 metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir yoğunluğun oluşmasına izin verebiliyoruz. Caddeye giriş ve çıkışları farklı güzergahlardan vererek insanların karşılaşmasını ve nefeslerini birbirine vurmasını önleyecek bir sistemi geliştirmiş olduk. Bunun yanında HES uygulamasını iş yerlerimize yaklaşık 3 aydır başlatmış durumdayız. Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince buradaki büyük alışveriş merkezlerine HES uygulamasını zorunlu hale getirmiş bulunmaktayız. Ara sokaklar diye ifade ettiğimiz büyük küçük 63 tane istiklal caddesine giriş noktası var. Bunlarında kontrolü yapılması konusunda emniyet güçlerimiz zabıtamız bu kontrolü sağlamaya çalışıyoruz. Cadde üzerinde yoğunluk olduğu zaman bunu emniyet müdürlüğümüzün dronları tespit ediyor. Dolayısıyla kalabalığın minimize edildiği yoğunlaşmanın hiç olmaması için olabilecek bütün tedbirleri almış bulunmaktayız" dedi.

Karekod uygulamasına geçildi

Cadde üzerinde bulunan vatandaşların sayısının 9-10 bini bulması durumunda zabıta ve polis ekiplerinin müdahalede bulunacağını belirten Başkan Yıldız, "Ziyaretlerini tamamlayan alışverişini tamamlayan hemşerilerimizin dışarı çıkmaları konusunda sık sık uyarımız olacak. Telefondan İstiklal Caddesi'nden, Tünel'den veya Taksim Meydan'dan giriş yaptığınızda bu ekran okutulduğunda aynı zamanda bir kişi olarak sisteme dahil olmuş olacaksınız. Çıkış yaptığında da okutulduğunda 7 bin sayısı muhafaza edilecek" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi
İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi
İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi
İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi

İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Beyoğlu, Taksim, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal Caddesi'nde karekodlu giriş-çıkış dönemi - Son Dakika


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