İstinye Üniversitesinden

İstinye Üniversitesi, öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen "Sivil Toplum Fuarı", sivil toplum kuruluşları ve öğrencileri buluşturdu.

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nde gerçekleşen fuarda, çocuklar, engelliler, hastalar, eğitim ve dezavantajlı gruplarla ilgili çalışma yürüten 21 farklı STK temsilcisi ve öğrenci tanışma fırsatı buldu.

Fuar kapsamında, öğrenci ve kulüplerinin STK temsilcileri ile direkt buluşup proje geliştirmesi, sosyal sorumluluk kapsamında fikir alış-verişinde bulunup toplumsal ve sosyal sorunlara inovatif bakış açısıyla yeni çözümler üretmesi amaçlanıyor.

Yarın akşama kadar devam edecek fuarda, katılımcı sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan hediyelik eşyalar satışa sunulurken, tanıtım standları kurularak, öğrencilere bilgi verildi. Fuarda, eğitim, seminer ve sunumlar da gerçekleştirilecek.

Ayrıca İstinye Üniversitesi öğrenci kulüplerinin hazırladığı birbirinden farklı atölye çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin hazırladığı mini konserlerle müzik ziyafeti verilecek.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Sokak Lambası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Temel İhtiyaç Derneği, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tomurcuk Vakfı, Kalben-Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği, Çocuk Eğitim Derneği, Kadıköy Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOF), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), Serapin-Der, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Genç Hayat Vakfı, Öğrenme Tasarımları Derneği, Sosyal Ben Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH), İhtiyaç Haritası, İstanbul Otizm Derneği ve Türkiye Otizmli Bireylere Eğitim ve Destek Vakfı (TODEV) fuara katıldı.