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İstiridye mantarına ilgi büyük

6 saat önce

Bilecik'te köylüler tarafından toplanan istiridye mantarları pazar tezgahlarındaki yerini koruyor.

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Bilecik'te köylüler tarafından toplanan istiridye mantarları pazar tezgahlarındaki yerini koruyor.


Bilecik Hürriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazarda tezgahlarda yerini alan mantarlarının kilosu 12 ile 15 lira arasında satışı yapılıyor. Mantar satıcısı Sefa Atay, "Mantarlarımız Bilecik' in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünden ve Antalya Korkuteli'nden geliyor. Aslında bunun başlangıç yeri Bilecik'in Gölpazarı ilçesidir. Ama işi beceremeyince Antalya Korkuteli'ne taşıdılar. Halkın talebi çok iyi. Mantarın sadece zararsız 2-3 çeşidi tezgahlarda yer alıyor. Aralık ayı olmasına rağmen halen tezgahlarda yerini koruyor" dedi. - BİLECİK

Hürriyet, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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