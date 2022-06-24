İtalya Başbakanı Draghi, AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması

24.06.2022 21:18
İtalya Başbakanı Draghi, AB Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi Açıklaması

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesinin tarihi ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesinin tarihi ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

Draghi, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından zirveyi değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Draghi, AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın Moldova ile beraber "aday ülke" statüsünü almasına yönelik, "Ukrayna'nın adaylığı tarihi ve önemli bir adımdır. Ukrayna ve Avrupa'nın geri kalanı için önemlidir." dedi.

İtalya'nın Batı Balkanlar'ın AB'ye üyelik sürecini destekleyen ilk ülke olduğunu vurgulayan Draghi, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyelik süreçlerinde, Kuzey Makedonya için başka sorunlar çıkması halinde Arnavutluk'un müzakerelere tek başına devam etmesi kanaati taşıdıklarını ifade etti.

Draghi, gaz stoklama faaliyetlerinin de iyi gittiğini dile getirerek, "Rus gazına olan bağımlılık, geçen yıl yüzde 40 civarındaydı, bugün bu oran yüzde 25. Hükümet tarafından sahada alınan önlemler, sonuçlarını göstermeye başladı. Diğer tedarikçiler de Rus gazının yerini almaya başladı." diye konuştu.

Rus gazının yerine başka tedarikçiler bulma konusunda hızlıca girişimlerde bulunduklarını anlatan Draghi, "Bütün bu girişimlerin, 1 ya da 1,5 yıl içinde Rusya'dan gaz ithalatını tamamen dengeleyebileceği konusunda nispeten iyimseriz. Sonuçlar şimdiden görülebilir." ifadelerini kullandı.

Draghi'nin enerji konusunda olağanüstü zirve talebi kabul edilmedi

Draghi, AB Komisyonu'nun enerji fiyatlarını makul hale getirmek ve elektrik piyasasında olası bir reformu tasarlamak için gerekenleri analiz edip raporunu hazırlamak için zamana ihtiyacı olduğunu kaydetti.

İtalya Başbakanı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında artan gaz fiyatlarını sınırlama çabaları açısından bu zirvenin sonucundan hayal kırıklığına uğramadığını söyledi.

Draghi, enerji fiyatları konusunda harekete geçmek gerektiğini çünkü enflasyonun arkasında bunun olduğunu ifade etti.

Draghi, enerjide tavan fiyat uygulamasına itirazın arkasında Rusya'nın arzı keseceği korkusu olduğunu ancak Rusya'nın şu anda zaten tedarikte kesintilere gittiğini kaydetti.

İtalyan lider, enerjide tavan fiyat fikrine karşı çıkan Almanya ve Hollanda'nın, bu zirvede bu uygulamaya daha "açık" hale geldiklerini de sözlerine ekledi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, AB'ye gazda tavan fiyat uygulaması çağrısı yapan Draghi, bu konuyu görüşmek üzere temmuzda olağanüstü bir zirve yapılmasını teklif etti ancak bu öneri zirvede kabul görmedi.

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Kaynak: AA

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