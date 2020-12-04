İtalya'da Covid-19 tedbirleri Noel ve yılbaşında sıkılaştırılacak - Son Dakika

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yaklaşan Noel ve yılbaşı öncesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin arttırıldığını duyurdu.

İtalya Başbakan Giuseppe Conte, 4 Aralık - 7 Ocak arasında geçerli olacak yeni Covid-19 kısıtlamalarını açıkladı. Ülkede 1 aydır yürürlükte olan ve 4 Aralık'ta sona eren bölgesel bazlı tedbirlerin devam edeceğini duyuran Başbakan Conte, Noel bayramı ve yılbaşı tatili için özel kısıtlamaları getirildiğini ifade etti. 7 Ocak'a kadar geçerli olacak yeni Başbakanlık Genelgesi'ne göre İtalya'da bölgelerin Covid-19 risk derecelerine göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak tanımlanmasına ve kısıtlamaların bu derecelere göre bölgesel bazda uygulanmasına devam edilecek.

İtalya'da kırmızı bölgelerde tam, turuncu ve sarı bölgelerde ise yerel saatle 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Noel ve yılbaşında şehirlerarası seyahat yasak

Geleneksel olarak ziyaretlerin yoğunlaştığı Noel bayramı ve yılbaşı tatilinde Covid-19 yayılımının artması riskine dikkat çeken Başbakan Conte, bu dönemlerle ilgili özel kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Conte, 21 Aralık-6 Ocak arasında bölgelerarası, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık ile 1 Ocak'ta şehirlerarası seyahatlerin yasaklandığını duyurdu. Conte ayrıca, tüm ülkede saat 22.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yılbaşı günü 07.00'ye kadar uzatıldığını belirtti.

Yılbaşı kısıtlamaları dahilinde otellerde yılbaşı akşamı özel eğlence programı yapılamayacak. Otel restoranları 07.00'ye kadar açık kalabilecek, ancak yalnızca oda servisi olarak hizmet verebilecek.

Mağazalar açık, evde toplu yemek tavsiye edilmiyor

Başbakan Conte, alışverişe kısıtlama getirmek istediklerini belirterek mağazaların kısıtlamalar kapsamında 6 Ocak'a kadar saat 21.00'e hizmet verebileceğini açıkladı. Noel Bayramı, yılbaşı ve diğer dini bayram tatillerinde restoranların öğlen hizmet verebileceğini duyuran Conte, aynı evde yaşamayan kişiler için bir masada en fazla 4 kişinin oturabileceğini ifade etti. Aynı hanede yaşamayan kişilerin Noel yemeğinde bir araya gelmelerinin tavsiye edilmediğini söyleyen Başbakan Conte, "İnsanların evlerine girip kısıtlamalar getiremeyiz" dedi.

AB dışı ülkelerden gelenlere 14 gün karantina uygulanacak

Başbakan Conte, AB ülkeleri ile karşılıklı Covid-19 prosedürlerinin uygulanacağını belirtti ve AB dışı ülkelere tatile gidecek olan İtalyan vatandaşlarının ve bu ülkelerden gelecek diğer ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün karantina sürecine tabi tutulacağını duyurdu. İtalya limanları ise 21 Aralık-6 Ocak arasında kruvaziyer gemilerine kapalı olacak.

Yüz yüze eğitime 7 Ocak'ta dönülecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, tamamen uzaktan eğitim sisteminde devam eden orta ve lise düzeyi okullarda, 7 Ocak'tan itibaren yüzde 75 oranında yüz yüze eğitime geçileceğini belirtti. - ROMA