İtalya'da eski bakanlar, göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermediği için yargılanan Salvini'nin davasında ifade verdi - Son Dakika

İtalya'da eski bakanlar, göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermediği için yargılanan Salvini'nin davasında ifade verdi

12.12.2020 17:35
İtalya'da eski bakanlar, göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermediği için yargılanan Salvini'nin davasında ifade verdi, System.String[]

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için yargılandığı davada, aynı dönem kabinede yer alan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli ile eski Savunma...

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermediği için yargılandığı davada, aynı dönem kabinede yer alan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli ile eski Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ifade verdi.

Salvini'nin, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı Temmuz 2019'da Akdeniz'de 131 düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemesine yönelik insanları alıkoyma suçlaması sebebiyle hakkında ekim ayında Katanya'daki mahkemede başlayan ön duruşma süreci bugünkü oturumla devam etti.

Oturumda ön duruşma hakimi Nunzio Sarpietro, Salvini ile aynı dönem kabinede yer alan eski Toninelli ve Trenta'nın tanık olarak ifadesini aldı.

Eski Bakan Toninelli, mahkeme çıkışında basına yaptığı açıklamada, "Bana yöneltilen tüm soruları şeffaf ve doğru şekilde yanıtladım. Süreç devam ettiği için detaylara giremem. Hükümetin çizgisi, Avrupa devletlerinin göçmenlerin yerleştirilmesiyle ilgili dikkatini çekmekti. Her bir göçmen botu ayrı bir vukuattı." dedi.

Eski Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ise duruşma salonundan çıkışında gazetecilere açıklama yapmadı.

Katanya'daki ön duruşmada avukatıyla beraber hazır bulunan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Salvini de gazetecilere yaptığı açıklamada, insan kaçakçılarıyla mücadele ettiğini belirterek "Sakinim gururluyum. Bugün bakan olduğum döneme dair verilerden konuşacağım." dedi.

Adalete saygılı olduğunu dile getiren Salvini, "Hükümet, o dönem benim izlediğim yolu takip etti. Bu yüzden bugün Toninelli ve Trenta'nın ne dediğini, (Başbakan) Conte ve (Dışişleri Bakanı) Di Maio'nun ne söyleyeceğini merak ediyorum. Normalde mafya davalarının görüldüğü bu yerde hakimlere, avukatlara, güvenlik güçlerine bu konuyla zaman kaybettirdiğim için üzgünüm." diye konuştu.

Başbakan Conte 28 Ocak'ta ifade verecek

Salvini'nin İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi koalisyon hükümetinin de başbakanı olan Giuseppe Conte'nin ifadesine başvurulacak. Conte'nin başbakan olması sebebiyle kendisine anayasanın tanıdığı hak çerçevesinde Hakim Sarpietro'nun 28 Ocak 2021'de Roma'ya giderek Başbakan Conte'nin Gregoretti hadisesine ilişkin ifadesini alacak.

Başbakan Conte, daha önce yaptığı açıklamalarda, göçmenleri limanlara yanaştırılmamasının Salvini'nin sorumluluğunda olduğunu ifade etmişti.

Conte'nin yanı sıra mevcut Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Gregoretti hadisesi

İtalya'da 2018 yılında yapılan genel seçimlerde senatör olarak parlamentoya giren ve daha sonra 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin kurduğu 1. Conte Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, göç karşıtı izlediği politikalarla öne çıkmıştı.

Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de İtalyan Sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin kurtardığı 131 göçmenin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Hakkında bakan olarak görevi kötüye kullanmak ve insanları alıkoymaktan fezleke hazırlanan Salvini'nin bu davada hakim önüne çıkabilmesi için Senato, geçen şubat ayında dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Diğer yandan, Salvini'nin, Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 151 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo'da görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamalarının yöneltildiği ön duruşması ise 9 Ocak 2021'e ertelendi.

Süleyman Soylu, Matteo Salvini, Akdeniz, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da eski bakanlar, göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermediği için yargılanan Salvini'nin davasında ifade verdi - Son Dakika


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