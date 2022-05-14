İtalya, FAO ile beraber gıda güvenliğine ilişkin diyalog toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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İtalya, FAO ile beraber gıda güvenliğine ilişkin diyalog toplantısı düzenleyecek

14.05.2022 20:13
İtalya, FAO ile beraber gıda güvenliğine ilişkin diyalog toplantısı düzenleyecek

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna-Rusya savaşından olumsuz etkilenen gıda güvenliğine ilişkin haziranda Roma'da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile beraber diyalog toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna- Rusya savaşından olumsuz etkilenen gıda güvenliğine ilişkin haziranda Roma'da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile beraber diyalog toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

Di Maio, ülkesindeki bir forumda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla değişen bir uluslararası senaryo ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa güvenlik mimarisinin ve genel olarak uluslararası düzenin bazı temel taşlarını tartışılır hale getirdi. Bugünlerde bulunduğum Almanya'da G7 ve NATO ortaklarıyla beraber sürekli koordinasyon içinde bu krizin yol açtığı zorlukları karşılamada amaç ve eylem birliğimizi yeniden teyit etmek için görüşüyoruz." dedi.

Savaşın etkilerinin Ukrayna ve Avrupa'nın ötesine geçerek Akdeniz havzasını ve Afrika'yı etkilediğini dile getiren Di Maio, "İtalya, G7 Dışişleri Bakanlarının Almanya'da yürüttüğü görüşme çerçevesinde, FAO ile beraber 8 Haziran'da Akdeniz ülkeleriyle tahıl arzının çeşitlendirilmesi için bir diyalog toplantısı organize ediyor." diye konuştu.

Di Maio, dünya genelinde gerilimlere yol açan tahıl arzının çeşitlendirilmesine yardımcı olması maksadıyla Akdeniz ülkeleri olarak bakanlar düzeyindeki bu toplantıyı yapacaklarını belirtti.

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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