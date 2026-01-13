İtalya, İran’daki Göstericilerin Ölümünden Endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İtalya, İran’daki Göstericilerin Ölümünden Endişeli

13.01.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya hükümeti, İran'daki ölüm haberlerini endişeyle takip ediyor ve haklara saygı talep etti.

İtalya hükümeti, İran'daki son durumu ve çok sayıda göstericinin öldüğüne dair haberleri büyük bir endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Başbakanlık Sarayı Chigi'den İran'daki gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, İran'da son günlerde yaşanan durumu ve göstericiler arasında çok sayıda ölü bulunduğuna dair gelen haberleri büyük bir endişeyle takip ediyor. İtalya, İran makamlarından, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere halkın haklarına saygı gösterilmesini ve meydanlarda protesto edenlerin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalyan hükümetinin, Avrupa ve G7'deki ortaklarıyla beraber, İran halkının özgürlük ve eşit haklar yönündeki beklentilerine saygı duyacak olumlu bir çözüm için çalışmayı sürdürdüğü de belirtildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ekonomi, İtalya, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, İran’daki Göstericilerin Ölümünden Endişeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:03:11. #7.11#
SON DAKİKA: İtalya, İran’daki Göstericilerin Ölümünden Endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.