İtalya, İran’daki Göstericilerin Ölümünden Endişeli

İtalya hükümeti, İran'daki son durumu ve çok sayıda göstericinin öldüğüne dair haberleri büyük bir endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Başbakanlık Sarayı Chigi'den İran'daki gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, İran'da son günlerde yaşanan durumu ve göstericiler arasında çok sayıda ölü bulunduğuna dair gelen haberleri büyük bir endişeyle takip ediyor. İtalya, İran makamlarından, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere halkın haklarına saygı gösterilmesini ve meydanlarda protesto edenlerin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalyan hükümetinin, Avrupa ve G7'deki ortaklarıyla beraber, İran halkının özgürlük ve eşit haklar yönündeki beklentilerine saygı duyacak olumlu bir çözüm için çalışmayı sürdürdüğü de belirtildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.