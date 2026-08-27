Uçuş faciayla bitti! İki kişiye mezar olan kaza kamerada

İtalya'da hava faciası yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki Piedmont bölgesinde uçuş yapan iki kişilik bir gyrocopter, baraj bölgesindeki kablo hattına çarptı. Çarpmanın ardından alev alan hava aracı göl kıyısına düşerken, içindeki iki kişi yaşamını yitirdi.

KABLOLARA ÇARPTIKTAN SONRA ALEV ALDI

Kaza, Antrona Schieranco bölgesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki kişilik gyrocopter, Campliccioli Barajı yakınlarında uçuş yaptığı sırada Enel'e ait kablo hattına çarptı.

Baraja ulaşım amacıyla kullanılan hattın kablolarına çarpan hava aracı, kazanın hemen ardından alev aldı.

Kontrolden çıkan gyrocopter daha sonra Campliccioli Gölü kıyısındaki alana düştü.

UÇAKTAKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda hava aracında bulunan iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin mevcut bilgilerde herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.