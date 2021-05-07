İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor

Avrupa'nın en büyük iklimlendirme şirketlerinden Carel Industries, Türkiye'ye geldi. İtalyan dev, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor. Anlaşma tamamlandığında İtalyan dev, Türkiye'de uzun süredir distribütörü olan CFM'nin ana hissedarı alacak.

SATIŞIN TEMMUZDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İzmir'de 6 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren CFM Soğutma, geçen yılı 14 milyon euroluk ciro ile kapattı. Şirketin satış değeri de 23.1 milyon euro üzerinden yapıldı. Satın alma, Carel'in yalnızca önemli Türkiye pazarında doğrudan bir varlık oluşturmasının yanı sıra Orta Doğu pazarına yönelik de faaliyetlerde büyüme anlamına geliyor. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, satışın Temmuz 2021'de tamamlanması planlanıyor.

24 ŞİRKETİ, 9 FABRİKASI VAR

Carel Group CEO'su Francesco Nalini, "Uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden ortaklığımızın bu güçlenmesinden çok memnunuz. Bugün imzalanan anlaşma, şirketin kalkınma stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor" dedi.

1973'te kurulan CAREL, 2020'de 331,6 milyon euroluk ciro yaptı. Amerika, Asya Pasifik, Afrika ve Avrupa'da faaliyetler gösteren firmanın 24 şirketi ve 9 üretim tesisi var. İtalyan devi, 6 bin 200 aktif ürün ve yıllık 7 milyon adetten fazla üretim ile 4.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor.