İtalyan şefin ananas inadı işinden etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3 yorum

Avustralya'da İtalyan şef Davide Tamburella, pizzaya ananas koymayı kültürüne hakaret olarak gördüğü için müşterilerin taleplerini reddetti. Dört yıl içinde üç kez ananaslı pizza hazırlamayı reddeden şef, iş yerindeki davranışlarına ilişkin şikayetlerin de ardından işten çıkarıldı. Haksız yere kovulduğunu savunarak hukuki yollara başvuran Tamburella, başvurusunu geç yaptığı için davayı kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Brisbane kentinde yaşanan olay, İtalyan mutfağının en tartışmalı konularından biri olan ananaslı pizzayı yeniden gündeme taşıdı. Bir restoranda çalışan İtalyan şef Davide Tamburella, pizzaya ananas eklemenin kendi kültürüne hakaret olduğunu savunarak müşterilerin taleplerini yerine getirmeyi reddetti. Tamburella'nın son dört yıl içerisinde üç kez pizzaya ananas koymayı reddettiği ortaya çıktı.

"KÜLTÜRÜME HAKARET" DİYEREK REDDETTİ

BBC'nin haberine göre Tamburella, restoranda düzenlenen bir etkinlik sırasında müşterilere jambonlu ve ananaslı pizza hazırlamayı reddetti. İtalyan şef, işverenin verdiği talimatların kendi kültürüne aykırı ve hakaret niteliğinde olması durumunda bu talimatlara uymak zorunda olmadığını savundu.

Tamburella'nın daha önce patronundan, İtalyanlar için pizzaya ananas koymamanın ne kadar önemli olduğunu araştırmasını istediği de mahkeme kayıtlarına yansıdı.

RESTORAN YÖNETİMİ İŞİNE SON VERDİ

İtalyan şef, Mayıs 2026'da restoran yönetimiyle yaptığı görüşmeden yaklaşık iki hafta sonra işten çıkarıldı. Yönetimin yalnızca ananaslı pizza konusundan değil, Tamburella'nın iş yerindeki davranışlarından da şikayetçi olduğu belirtildi.

Şefin çalışma arkadaşlarıyla iletişim biçimi, küfürlü konuşmaları ve iş yerinde yaşadığı öfke patlamaları da işten çıkarılma sürecinde gündeme gelen diğer sorunlar arasında yer aldı.

ÖFKELENİP ELİNİ KIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İncelenen kayıtlara göre Tamburella, Nisan 2026'da iş yerinde metal bir korkuluğa vurdu ve sağ elindeki bazı kemikleri kırdı. Olayın ardından restoran yönetimiyle arasındaki sorunların devam ettiği belirtildi.

Tamburella'nın o dönemde, kalıcı oturum iznine giden süreçte işvereninin kendisine vize sponsorluğu yapmasını beklediği öğrenildi. Ancak restoran yönetimi, şefin işine son verdikten sonra sponsorluk sürecini de durdurdu.

HAKSIZ YERE KOVULDUĞUNU SAVUNDU, DAVAYI KAYBETTİ

İşten çıkarılmasının haksız olduğunu savunan Tamburella, Avustralya Adil Çalışma Komisyonuna başvurdu. Ancak komisyonun 3 Kasım'da yayımladığı karara göre, başvurunun yasal süre geçtikten sonra yapılması nedeniyle şefin talebi reddedildi. Böylece Tamburella, haksız fesih iddiasına ilişkin başvurusunu kaybetti.

Öte yandan olayın yaşandığı Queensland eyaletinin, Avustralya'da ticari amaçla yetiştirilen ananasların tamamının üretildiği bölge olması dikkat çekti.

BAŞKA BİR RESTORANDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İşinden ayrıldıktan sonra yeni bir başlangıç yapan Tamburella'nın, Brisbane kentindeki başka bir restoranda çalışmaya başladığı öğrenildi.

Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden ettiDanilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti
AvustralyaİtalyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (3)

  • VATAN SEVER VATAN SEVER:
    Ne büyük haber... 1 0 Yanıtla
  • rff75vdpzp rff75vdpzp:
    Ananas koymak isteyenler Turta sipariş etsin o zaman, şef haklı 0 0 Yanıtla
  • akyol.81 akyol.81:
    bu haberi dün de verdiniz. emekliden haber verin boşverin ananaslı pizzayı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Seçimi kaybeden Trump’tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:27
Amedspor taraftarlarından Galatasaray’ın stadı önünde pankartlı mesaj
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:56
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
09:41
Icardi’nin başı dertte Lüks villa yüzünden icralık oldu
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:17
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:43:56. #7.13#
SON DAKİKA: İtalyan şefin ananas inadı işinden etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android