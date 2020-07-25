İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-3

13'üncü dakika Amir Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı. 19'uncu dakikada Miya'nin pasında ceza sahasında topu önünde bulan Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0. 27'nci dakikada Shengelia'nın köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşuna kaleci Cenk müdahale etti. Dönen topu önünde bulunan Anicic'in vuruşunda meşin yuvlarlak filelerle buluştu: 2-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.61'inci dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.79'uncu Kaan'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.86'ncı dakikada ceza sahasında Bakasetas pasını Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun son maçında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray 'ı geride bırakarak ligi 5'inci sırada noktaladı. İttifak Holding Konyaspor ise ligi 12'nci sırada tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:02

Kaynak: DHA

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