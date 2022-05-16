İTÜ'nün Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayıs'ta başlıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

İTÜ'nün Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayıs'ta başlıyor!

16.05.2022 16:34
İTÜ'nün Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayıs'ta başlıyor!

Eklemeli İmalat Proje Takımı'nın düzenleyeceği Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24-25 Mayıs'ta İTÜ'de başlıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Eklemeli İmalat Proje Takımı'nın düzenleyeceği ilk etkinlik olan Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayısta başlıyor. Peki bu etkinlikte neler olacak? İşte ayrıntılar…

Renault ile Rusya arasında 25 kuruşluk anlaşma!

Eklemeli Düşünmek Konferansı'nda neler olacak?

düzenleyeceğiz. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte alanında uzman akademisyenlerin ve şirketlerin yer alacağı konferanslar, workshoplar ve interaktif bir fuaye alanı sizleri bekliyor.

İTÜ'nün Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayıs'ta başlıyor!

24-25 Mayıs tarihindeki bu konferans Türkiye'de bir proje takımının yaptığı ilk etkinlik olma özelliğini taşımakla beraber, yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenler de yer alacak. Eklemeli imalat konusundaki neredeyse tüm şirketler katılıp stant açacaktır.

3 boyutlu yazıcılardan tasarımın sonsuzluğuna uzanan yolculukta siz de yerinizi almak için ücret ödemeden kayıt yaptırabilirsiniz. Bunun için tek yağmanız gereken ise buraya tıklamak ve ilgili formu doldurmak.

YORUMLAR
500
Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi McDonalds, Rusya'dan temelli olarak ayrılacağını açıkladı McDonalds, Rusya'dan temelli olarak ayrılacağını açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Renault, Rusya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel İTÜ'nün Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayıs'ta başlıyor! - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:39:36. #1.11#
SON DAKİKA: İTÜ'nün Eklemeli Düşünmek Konferansı, 24 Mayıs'ta başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement