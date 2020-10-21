İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum - Son Dakika

İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum

21.10.2020 00:32

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından ihraç edilmesi için başvuruda bulunan İYİ Partililere cevap verdi. Özdağ, "Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.

Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.

"GENEL BAŞKAN'IN YETKİSİNDE"

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesi iddialarıyla yaşanan tartışmanın ardından 3 haftadır partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup toplantısına katılmayan tepkili milletvekillerinden İsmail Koncuk da teşkilatların böyle bir talepte bulunmasının, bunun yerine getirileceği anlamı taşımadığını söyledi.

Koncuk, Genel Başkan Meral Akşener ve divanın yetkisinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Divana gelir, Genel Başkan değerlendirir. Bir soruşturmaya dönüşmesi için Genel Başkanın Merkez Disiplin Kuruluna yönlendirmesi lazım 'Değerlendirin, soruşturmayı başlatın' diye. Şu an böyle bir şey yok. Birileri başvurmuştur doğrudur, başvurabilir. Ama her başvuru disiplin soruşturması haline gelecek diye bir durum söz konusu değil. Herhangi bir üyemiz de başvurabilir, talepte bulunabilir."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü olduğu" yönündeki iddiası, İYİ Parti'de bir krize dönüştü.

Kavuncu, kendisine yönelik "itibar suikasti" yaptığı gerekçesiyle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunurken, parti içinde de "disipline sevdedilmeli" sesleri yükselmeye başladı.

Genel Başkan Akşener ise, Özdağ'ın açıklamalarını "İYİ Parti'nin dağılma sürecine gireceği" şeklinde yorumlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterirken, partisine "siyasi operasyon" yapılmaya çalışıldığı mesajı verdi.

İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın

Fetullahçı Terör Örgütü, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum - Son Dakika


Son Dakika

Manchester United, deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Leipzig maçında sakatlanan Başakşehirli Caiçara, hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı
Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı         
00:26
Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü         
23:57
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti         
23:35
Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu         
23:05
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı         
21:45
DSÖ, sivrisineklerden bulaşan yeni tehdidi duyurdu: 9 ayda 76 kişi öldü DSÖ, sivrisineklerden bulaşan yeni tehdidi duyurdu: 9 ayda 76 kişi öldü         
20:47
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü         
15:43
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 00:47:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Özdağ: Partimdeyim, bir yere gitmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei