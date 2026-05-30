İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’ndan İmamoğlu'nun anne babasına bayram ziyareti

30.05.2026 16:53
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramın son gününde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, İmamoğlu ailesine destek mesajları verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasını bayramın son gününde ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyaretin amacının İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermek olduğunu belirterek, aileyle bir süre görüştü.

"İMAMOĞLU AİLESİNİN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERMEK İSTEDİK"

Bayram ziyaretine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Buğra Kavuncu ve Burak Dalgın'ın yanı sıra İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve partililer de katıldı. Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu tarafından karşılanan Dervişoğlu hem baba İmamoğlu'nun hem de anne Hava İmamoğlu'nun elini öptü. 

 Dervişoğlu aileyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, "Bugün burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir. Bayram günlerinde insanların evlatlarından ayrı kalmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki bayramlarda herkesin sevdikleriyle birlikte olmasını temenni ediyorum" dedi.

ÖCALAN TARTIŞMASINA SERT TEPKİ

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın süreçle ilgili yasa tasarılarını inceleyebileceğine yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi.

Dervişoğlu, böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu savunarak, "Bir terör hükümlüsünün yasa taslakları üzerinde söz sahibi gibi gösterilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine gölge düşürür. Bu girişimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kayyum atama girişimi olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

FATİH SULTAN MEHMET TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ 

İmamoğlu ailesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Fatih Camii içerisindeki Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni de ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Dervişoğlu, dua ettikten sonra türbeden ayrıldı.

Kaynak: ANKA

