Akşener'in Dinlediği Dert Yanan Niğdeli Yurttaş: "Bu Hükümete Oy Verdiysem, Boşa Oy Vermedim. Ak Parti Milletvekilleri Gelmesin Buraya, Yazıklar...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Niğde'de dinlediği emekli yurttaş kirada oturduğunu belirterek; "Sayın Cumhurbaşkanım görsün beni, ben bu hükümete oy verdiysem, boşa oy vermedim, ben oyumun hakkını istiyorum. AK Parti Milletvekilleri gelmesin buraya, yazıklar olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Niğde'nin Gölcük kasabası ve Çiftlik ilçesinde esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelerek dertleşti.

"TAKSİTLE BİLGİSAYAR ALDIK, ÖĞRETİMİ ZAYIFLADI"

Gölcüklü bir market sahibi ülkenin ileri değil geriye gittiğini ve acil çözümler üretecek yöneticilere ihtiyaç olduğunu söyledi. Evli ve 3 çocuğu olduğunu belirten market sahibi Akşener'e çocuklarına zorla bilgisayar aldığını pandeminin başlarında yapılan uzaktan eğitim döneminde çocuklarının EBA sistemine girmekte zorlandığını aktardı. Market sahibi, "Mobilden bağlanamadı, gittik internet başvurusu çok zor oldu. Taksitle bilgisayar aldık, öğretimi zayıfladı" dedi.

Akşener de "Çok ıskalanan bir konu var, çocuklar 2 sene pandemide okula gidemedi ve böyle küçük yerlerde çocuklar hiç sağlıklı bağlanamadı. Bütün Türkiye'de o gençlerin yarına yönelik girecekleri her sınavda güvene ihtiyacı var. Sınavlarda üç kağıt olduğuna dair bir kanaat olduğu zaman hiç hata yapılmaması gereken bir süreç. O çocuğu burada tutman imkansız bu ülkeye duyduğu güveni kaybeder" diye konuştu.

Market sahibi şu şekilde sözlerine devam etti:

"BU SINAVLARDA ÇOCUK DERSLERİNE ADAPTE OLAMADIĞI İÇİN BEKLEDİĞİMİZ PUANLARI ALAMADIK VE BEKLEDİĞİMİZ OKULLARA DA YERLEŞEMEDİK"

"Şu anda evlerimize internet çektik bir yıldır var öğretimine normal bir şekilde devam ediyor ama dediğiniz gibi kaygım var. Bu sınavlarda çocuk derslerine adapte olamadığı için beklediğimiz puanları alamadık ve beklediğimiz okullara da yerleşemedik."

Akşener de şunları ifade etti:

"Zengin fakir farkı açılıyor bu ülkede parası olan aileler ders aldırdı onu yaptırdı bunu yaptırdı eğitimi sürdürdü ekonomik durumu olmayanlar işte… Ben bir köyde doğdum fırsat eşitliğinden faydalanarak karşınızda üniversite mezunu doktoralı milletvekili görevini yerine getirmiş bir kadın olarak duruyorum ama bugün köylerde doğan kız çocukları benim fırsatlarıma sahip olamadığı bir dönemdeyiz."

"KASABIZ AMA ALIM GÜCÜ OLMADIĞI İÇİN KIRMIZI ET İÇİN KESİM YAPMIYORUZ"

Daha sonra Çiftlik ilçesine geçen Akşener, burada da esnafı ziyaret etti. Bir kasaba giren Akşener, işlerin nasıl gittiğini sordu, kasabın çalışanları kötü olduğunu belirtti. Çalışanlardan biri bekar olduğu ve ailesi ile yaşadığı için asgari ücretle -geçinebildiğini ifade ederken diğer çalışan ise geçinemediğini söyledi. Çalışanlar gün içinde dükkana müşterinin geldiğini kaydederek genellikle ucuz ürünleri aldıklarını aktararak "Kasabız ama alım gücü olmadığı için kırmızı et için kesim yapmıyoruz" dedi.

Kasap ise "Alım gücü zayıf, bizim burası kırsal kesim olduğu için millet alamıyor çok zorlanıyor. Kurbandan sonra alım gücü biraz düştü. Genelde kurbanı kestikten sonra dolap molap bir şeyler yapıyorlar ondan sonra düştü. Ben utanıyorum bazen liralık alıyorlar" diye konuşu.

Bir esnaf da Akşener'e eski AKP'li olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"AKP'NİN KURCUSUYUZ, 20 YILIMIZI VERDİK. BİLMİYORUZ NASIL OLACAK BİR ŞEYLER OLMASI LAZIM"

"AKP'nin kurucusuyuz, 20 yılımızı verdik. Bilmiyoruz nasıl olacak bir şeyler olması lazım şu an buranın nüfusu bin. Bir çocuk 30 yaşına gelmiş evlenecek bir düğün, ev yapmak 1 milyon liraya mal oluyor. Ahlak çöktü, maneviyat çöktü buna bir şey yapmamız lazım. Biz oy verdik, ben cumhurbaşkanını çok seviyordum ama üzüldüm."

"BU HÜKÜMETE OY VERDİYSEM BOŞA OY VERMEDİM AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ GELMESİN BURAYA, YAZIKLAR OLSUN"

Akşener'e dert yanan emekli bir yurttaş eczaneden aldığı ilaçların maliyetini göstererek şunları söyledi:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Torunumu hastaneye götürdüm. 83 lira para verdim. Evim yok, kirada oturuyorum. 2009'da İstanbul'da atölyem vardı. 80 kişi çalıştırıyordum. Batırdım. Üç tane evim icrayla satıldı. Cumhurbaşkanı dedi ki; 'Almasaydınız kredi.' Halka sunduğu krediyi. Banka memurları benim ayağıma geliyordu İstanbul'da. Şimdi niye gelmiyorlar? Dertleri ne?

Suriye vatandaşına yardım ediliyorsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına da yardım edilecek. Evim kirada. 3 bin 500 lira maaş alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım görsün beni. Ben bu devlete, bu hükümete oy verdiysem, boşa oy vermedim, ben oyumun hakkını istiyorum. AK Parti milletvekili nerede? 'Eğer Niğde için çalışacaksan verdiğim oy helal olsun' dedim. AK Parti milletvekilleri gelmesin buraya, yazıklar olsun."