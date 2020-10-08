İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

08.10.2020 15:17
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, KKTC'de Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını, Türkiye'nin ve Türklerin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kırmak isteyenlere karşı atılan önemli bir çelme olarak gördüklerini ve bunu desteklediklerini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, KKTC'de Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını, Türkiye'nin ve Türklerin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kırmak isteyenlere karşı atılan önemli bir çelme olarak gördüklerini ve bunu desteklediklerini söyledi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti'nin basın danışmanı Murat İde'nin dün gece Giresun'da göz altına alındığını anımsattı. 2015 yılında Binali Yıldırım tarafından İde hakkında dava açıldığını, devletin 5 yıldır İde'yi bulamadığını ve dün gece gözaltına alındığını belirten Türkkan, "5 yıl önce Murat İde'ye demişler ki 'Sen yazma.' Yazmaya devam ettiği için bu zulme tabi oldu. Eğer muhalifseniz her an evinize giderken hakkınızda gözaltı kararı verilebilir." dedi.

RTÜK'ün televizyonları denetlemeyi bıraktığını, "sansür kurulu haline geldiğini" öne süren Türkkan, "Tehdit, insanları sindirme, iktidarlarını sürdürmenin tek çaresi olarak kaldı." görüşünü savundu.

Sayıştay Raporu'nda "145 bin lira maaş alan bir bürokrata rastlandığına" yer verildiğini aktaran Türkkan, "Böyle bir yapı nasıl inşa edildi? Bu ülke bu kadar mı sahipsiz? Allah, devleti bir an önce bunlardan kurtarsın. Utanmasalar, oksijen kaynağıyla Merkez Bankasının kasasına dadanacaklar. Soygun o hale geldi." ifadelerini kullandı.

Milli Piyango, Sayısal Loto'nun özelleştiğinden beri talih oyunu olmaktan çıktığını ve "kumarhane düzenine geçildiğini" öne süren Türkkan, "Sürekli kasa kazanıyor." dedi.

Dün evden Meclise gelirken yolların kesildiğini gördüğünü, bir bürokrata 12 arabanın refakat ettiğini dile getiren Türkkan, "Bir bürokrat 12 arabayla niye gezer? Şatafat, ihtişam ama vatandaşı aç bir devlet haline geldik." diye konuştu.

Türkkan, döviz kurlarındaki artışı da gündeme getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Doları bırakın on lira olsun. Siz de rahatlayın dolar da rahatlasın. Ertesi sabah 'Bir sıfır attık, bir dolar bir lira.' deyin. Bunları ekonomik sistemleri bu kadar kolay. Daha önce yaptılar, tekrarı mümkün. Bu tabloyla yılbaşına kadar karşılaşırsak sürpriz olmaz. Cumhurbaşkanı 'Bu fakiri seçin göreceksiniz doların hali ne olacak?' demişti. O fakirin istediği sisteme geçilirken dolar 4,55'di. İki seneyi tamamlamadan dolar oldu 7,93. 2009'da 200 liralık banknot 128 dolar yapıyordu şimdi 25 dolar satın alabiliyorsunuz."

"HDP'nin kapatılması, HDP'lilerden çok AK Parti'yi üzer"

KKTC'de Maraş bölgesinin bir kısmının halkın kullanımına açılmasını çok doğru bir adım olarak gördüklerini söyleyen Lütfü Türkkan, "Türkiye'nin ve Türklerin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kırmak isteyenlere karşı atılan önemli bir çelme olarak görüyoruz ve bunu destekliyoruz. Kıbrıs'ta Türk milletini ve devletini yok sayanlara, Rumlara, Yunanistan'a, Avrupa'ya büyük bir tokat olarak değerlendiriyorum." dedi.

Türkkan, Uygur Türklerine yönelik "Türkiye'nin sesinin çıkmaması"nın, Türkiye'yi kutup yıldızı, kurtarıcı olarak gören Uygur Türklerine yapılan büyük bir haksızlık olduğunu aktardı.

Bir soru üzerine Türkkan, ara seçim formülünün hükümetin korkulu rüyası olduğunu düşündüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"HDP'nin kapatılması yönünde yapılan çalışmaları, kulis faaliyetlerinin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü HDP, HDP'lilerden daha çok AK Parti'nin işine gelen bir parti, taksicinin yanındaki beyzbol sopası gibi bulunduruyor. Ne zaman muhalifleri dövmek isteyecek olsa o HDP sopasına sarılıyor, muhalifleri dövmeye kalkıyor. HDP'nin kapatılması, HDP'lilerden çok AK Parti'yi üzer. Böyle bir ihtimali de görmüyorum."

Diğer sorular üzerine, görevden alınan eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in hekimlik diplomasının iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Türkkan, İYİ Parti'de de hiçbir problem olmadığını, hiç kimsenin İYİ Parti'de bir problem beklememesi gerektiğini kaydetti.

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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