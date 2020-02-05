İYİ Parti'li Oral: "Şereflikoçhisarlıların tuz üretiminin önündeki engeller kaldırılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İYİ Parti'li Oral: 'Şereflikoçhisarlıların tuz üretiminin önündeki engeller kaldırılmalı' - Son Dakika Ekonomi

İYİ Parti'li Oral: "Şereflikoçhisarlıların tuz üretiminin önündeki engeller kaldırılmalı"

12 dakika önce

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Şereflikoçhisarlıların tuz üretiminin önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti'li Oral:

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Şereflikoçhisarlıların tuz üretiminin önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

Oral, Mecliste, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden gelen bazı sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, Tuz Gölü'nün Ankara, Konya ve Aksaray'a ekonomik olarak önemli katkı sunduğunu belirtti.

Tuz Gölü'nün aynı zamanda Türkiye'nin en büyük tuz üretim noktası olduğunu anımsatan Oral, "Tuz Gölü bölgemizin beyaz cevheridir. Tuz özellikle Şereflikoçhisar için beyaz bir altın değerindedir. Şereflikoçhisarlılar tuz üretimine dahil olmakta, firmalarda çalışmakta, lojistik ve dağıtımına katılmaktadırlar. Bu bağlamda da Şereflikoçhisar açısından bir istihdam alanıdır." dedi.

Türkiye'nin en önemli ekonomik kaynaklarından olan Tuz Gölü'nün, Şereflikoçhisar için her geçen gün bir kayıp haline geldiğini ifade eden Oral, Tuz Gölü'nden Şereflikoçhisarlıların kazanamadığını söyledi. Oral, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü'ndeki özelleştirilen mevcut iki işletmeye ilaveten sözleşmenin ilgili maddesine dayanılarak açılan tuz işletmelerinin ihalelerinin iptali için 80 dava açıldı.

ÇED raporu, imar planı ve diğer gerekli bütün izinler alınmışken, idari mahkeme ve Danıştay kararlarıyla önce ÇED raporu, sonra da ihaleler iptal edildi. Bu hadisenin hemen akabinde tuz fiyatları önce 25'ten 55 TL'ye sonra ise 135 TL'ye kadar yükseldi.

Bu kararla kim kazanmış, kim kaybetmiştir?

Kaybeden Şereflikoçhisar olmuştur, dolayısıyla Türkiye olmuştur.

ÇED raporu olumluyken bir anda nasıl olumsuza dönmüştür?

ÇED raporunun iptali kararını veren hakimler bunu neye dayanarak vermişlerdir? Şereflikoçhisar'ı ve vatandaşlarımızı mağdur eden, ülkemize kaybettiren bu kararı alan hakimlerin içerisinde FETÖ'den açığa alınan ya da ihraç edilenler var mıdır?"

Oral, Şereflikoçhisarlıların tuz üretiminin önüne konulan engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

Şereflikoçhisar, İYİ Parti, Tuz Gölü, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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