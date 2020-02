İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti - Son Dakika

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ok'un istifası ile İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 37'ye indi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divani Üyesi İsmail Ok, yazılı açıklama yaparak, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ok, İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını belirtti. Ok, "Şöyle ki sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıfları'nda görev yapanlar, Başkanlık Divanı'nda en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Sorosçuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir" dedi.

Millet İttifakı ile ilgili kaygılarını da dile getiren Ok, şu ifadeleri kullandı:

"İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Partimiz yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra parti yönetiminin görüşünü sordum. En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldum. Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi olmak üzere başkanlık divanı üyelerim maddi manevi fedakarlık yaparak, zorluklara göğüs gererek partimizi bu noktaya taşımışlardır. Başta Genel Başkanımız olmak üzere hiçbir partilimiz ile dargınlığım, kırgınlığım veya şahsi bir problemim söz konusu olamaz. Genel Başkanımızın şahsında bütün İYİ Parti ailesine başarılar diliyorum. ve İYİ Parti'deki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum."