İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor - Son Dakika

İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor

07.11.2020 12:33

İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor Türk Hava Yolları ile her gün yüzbinlerce kişiyi sevdiklerine, güvenle ve konforla ulaştıran uçuş ekipleri uçuşlardan arta kalan zamanda iyilik için çabalıyor.

İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor

İSTANBUL - Türk Hava Yolları ile her gün yüzbinlerce kişiyi sevdiklerine, güvenle ve konforla ulaştıran uçuş ekipleri uçuşlardan arta kalan zamanda iyilik için çabalıyor. Bayrak taşıyıcı havayolunda görevli kabin memurları ve pilotların kendi aralarında kurdukları "İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği" ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Sekiz yıl önce kurulan dernek bugün Elazığ depremi sonrası hayata geçirmek için çaba harcadıkları anaokulu projeleri için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Elazığlı Çocuklar İçin Anaokulu Projesi

Ocak ayında, son yıllarda Türkiye'de meydana gelen en büyük sarsıntılardan birini yaşayan ve binlerce insanın hem bugününü hem de geleceğini etkileyen Elazığ depremi en çok da çocukların hayalleri için yıkıcı oldu. Deprem için tüm gücüyle ve en kısa sürede Elazığ'a uçan iyilik melekleri tüm Türkiye'nin Elazığ için birlik olduğunu görerek kendilerine farklı bir iyilik yolu çizdi.

Elazığlı minik çocukların yüzlerinde hayalleri için duydukları endişenin yansımasını gören dernek gönüllüleri MEB ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek bir anaokulu inşa etmeye karar verdi. 23 Nisan 2020 tarihinde açılması hedeflenen prefabrik anaokulu pandemi koşulları nedeniyle biraz gecikmeye uğrasa da yakın zamanda bağışçıların da desteğiyle açılarak gelecekte hayal ettikleri mesleği yaşayacak çocuklar için eğitim yuvası olacak.

Yaklaşık 700 m2 alanda inşa edilen okulun beş dersliği, yemekhanesi ve açık-kapalı oyun alanları olacak. Günde 200 öğrencinin eğitim görebileceği okulda sınıflara ve meyve ağaçlarına hayatını kaybeden havacılık çalışanlarının isimleri verilecek. Bununla birlikte havacılığı sevdirecek oyunlar, etkinlikler ve eğitimler de düzenlenecek.

Okulun Desteğe İhtiyacı Var

İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin Kurucu Başkanı Sinem Güldal inşa halinde olan okul için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Güldal; "Olmasa da olur diyebileceğimiz şeylerden bir anlığına vazgeçebiliriz. Ama bu çocukların hayalleri ve eğitime katılmaları, sağlıklı şartlarda eğitim görmeleri bilgili bilinçli insanlar olarak hayata katılmaları olmasa da olur denilecek şeyler değil. Gelin el birliğiyle bu okulu yapalım, tamamlayalım. Binlerce çocuğun hayatına hep birlikte dokunalım." dedi.

Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Ferhat Bingöl ise "Henüz depremin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen çocuklar en çok zararı görenler oldu. Soğuk kış şartları gözlerindeki endişe ve korkuyu daha da belirginleştiriyordu. Gözlerindeki korkuyu silmek ve hayallerini yeniden canlandırmak için küçük bir destek yeterli" yorumunda bulundu. Türk Hava Yolları Kabin Amiri Feride Emre ise; "Okulumuzun bugüne kadar açılmış ve öğrencilerimizle buluşmuş olmasını hayal ediyorduk ancak pandemi koşulları nedeniyle bu hayalimizi erteledik. İnşaat sürecimiz devam ediyor, tüm yardımseverlerin desteği bizim için çok önemli. Bir sms yardımı bile minik dostlarımızın geleceği için çok değerli." dedi.

Okulun inşasına destek olmak isteyen yardımseverler tüm operatörlerden "okul" yazarak 7723'e sms göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor.

Afrika'ya Uzanan Yardım Eli

Dernek gönüllüleri yurt içinde yaptıkları çalışmalar ile birlikte sınırları aşan projelere de imza atıyor. Yardımsever ekip geçtiğimiz yıl Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Aşure Vakfı Yetimhanesi'nde ve çevre mahallelerde yaşayan yüzlerce Afrikalı çocuk için uçtu. Daha önce görevle geldikleri Darüsellam kentinde çocukların ne derece yardıma ihtiyaç duyduğunu gören ekip bir sonraki uçuşlarında bir organizasyon planlayarak bu kentte yaşayan çocuklara yardım eli uzattı. Birçok bölgesinde insan yaşamının kimsesizliğe terk edildiği Afrika'da gerçekleştirilen yardım iyiliğin sınırları aşabileceğine en güzel örnek oldu.

İşitme Engelli Çocuklara İşaret Dili ile Yardım Ettiler

Türk Hava Yolları'nın işitme engelli misafirlerine işaret dili ile hizmet veren kabin memurları İyiliğe Uçanlar Derneği gönüllüsü olarak Adana ve Mersin'deki okullara ziyarette bulundu. Çocuklara kırtasiye yardımı götüren ekipte bulunan kabin memuru Feride Emre, Adana Seyhan İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda çocuklar ile işaret dili aracılığıyla iletişime geçti. Kabin memurunun işaret dili biliyor olması çocuklara ayrı bir mutluluk kattı.

İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor
İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor
İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor
İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor
İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor
İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor
İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor

Türk Hava Yolları, 23 Nisan, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İyiliğe uçan havacılar Elazığ'da anaokulu inşa ediyor - Son Dakika


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