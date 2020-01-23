İzmir 2020 koleksiyonuna chloe loughnan'lı tanıtım - Son Dakika

2020 koleksiyonuna Chloe Loughnan'lı tanıtım

İZFAŞ ile stant konusunda anlaşamamaları sonucu alternatif tanıtımlar düzenleyen firmalar defilelerinde yer verdikleri ünlü modellerle dikkat çekiyor. İstanbul merkezli bir tekstil firması da Çankaya semtindeki 5 yıldızlı bir otelde 2020 koleksiyonunu tanıtmak için düzenlediği defilede Amerikalı ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan'ı podyuma çıkardı.

150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonunun defile için seçilen 50 parçalık bölümünü İzmirli ajans ve modeller yerine İstanbul ve Antalya'dan gelen mankenler ile tanıttı. Defilenin koreografisini sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyecek sayıdaki kadın koreograflardan Antalyalı Eda Meltem Yılmaz üstlendi. Koleksiyon hakkında bilgi veren Firma Ortağı Selçuk Memişoğlu, tüm elbiselerin el işçiliği ile üretildiğinin altını çizdi. Makine yardımı olmadan dikilen ve tamamen el işi göz nuru olarak adlandırılan koleksiyon, ilkbahar mevsiminde doğayı süsleyen pastel renkler göz önüne alınarak oluşturulduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Nişandan, kınaya ve düğün törenine kadar tüm özel günlerinde bir kadının ihtiyacı olan ürün yelpazesini oluşturarak hayata geçirdik. Defilemizde özenle seçilen 50 parça abiye elbisemiz tanıtılıyor. Kreasyonumuz 24 Ocak tarihine kadar sergilenecek" dedi.

CHLOE LOUGHNAN: TÜRKÜM DİYEBİLİRİM

İZMİR'de 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen defileye katılan Amerikalı ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan, defile sonrası eski eşi Serdar Ortaç ile ilgili sorulara cevap vermedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Loughnan, "Türküm diyebilirim" dedi.

İzmir'de bir defileye katılan Amerikalı ünlü model ve oyuncu Chloe Loughnan, defile sonrasında açıklamalarda bulundu. Eski eşi Serdar Ortaç ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınan Loughnan, kente ilk kez kış ayında geldiğini söyledi. Türkiye'yi her fırsatta sevdiğini dile getiren Loughnan, "Erentül defilesi için geldim. Gayet güzel bir defile oldu, işime devam ediyorum. Bu konular hakkında konuşmak istiyorum. Ben artık Türk'üm diyebilirim. Türkiye'deyim. Sinema filmi Hababam Sınıfı 3'ü çektik. Nisan'da vizyonda olacak. Türkiye'ye özellikle bu defile için geldim. Haftaya da film çekimlerim devam edecek" dedi.