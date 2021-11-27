İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, denizde mahsur kalan 50 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme'nin Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, can salındaki 29 göçmeni alarak kıyıya çıkardı.

Bir başka olayda ise Dikili açıklarında lastik botun motor arızası yapması nedeniyle denizde mahsur kalan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 21 kaçak göçmeni kurtardı.

Her iki olayla kurtarılan 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.