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İzmir Adnan Menderes Havalimanında Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

İzmir Adnan Menderes Havalimanında Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Son Güncelleme: 11.10.2023 11:40

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, vücutlarında gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilecek uyuşturucu maddeye yönelik istihbarat üzerine çalışma başlattı. Operasyonda, Almanya'dan gelen 2 kişiye yapılan iç beden muayenesinde, prezervatifler içinde yutulmuş ve vücut boşluklarına gizlenmiş halde 21,19 gram eroin, 12,70 gram kokain, 7,76 gram amfetamin ve 7 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanırken, havalimanında karşılamaya gelen 3 kişi de gözaltına alındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında vücutlarında gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yurt dışından yutmak ve vücut boşluklarına gizlemek suretiyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Alman uyruklu biri kadın 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan iç beden muayenesinde prezervatifler içinde yutulmuş ve vücut boşluklarına gizlenmiş halde 21,19 gram eroin, 12,70 gram kokain, 7,76 gram amfetamin ve 7 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüphelileri havalimanında karşılamaya gelen 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alman uyruklu 2 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Adnan Menderes Havalimanında Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Adnan Menderes Havalimanında Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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