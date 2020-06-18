İZMİR BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKATA KATILDI - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet (3)

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIYLA TATBİKAT

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı Askeri Uçuşlar Bölümü'nde düzenlenen yangın uçağı tanıtımının ardından Tahtalı Barajı'nda yapılan tatbikata katıldı. Rusya'dan Türkiye'ye getirilen iki adet 'Be-200ChS' amfibi uçağı, tatbikat kapsamında barajdan su alarak, yangın mahalline su bıraktı. Bu amfibi uçakların, Rus mürettebatla birlikte 4 ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum yakınlarında nöbette olacağı öğrenildi. Seri üretimi yapılan Be-200ChS uçaklar, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma ile çevre izleme gibi maksatlar için kullanılacak.