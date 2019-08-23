İZMİR Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı

Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı

İzmir'de, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, CHP'den Bayraklı Belediye Başkanlığı'na seçilen Serdar Sandal'ın makam odasındaki elektrik prizinde dinleme cihazı bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasındaki elektrik prizinde dinleme cihazı bulunduğu açıklandı. Dinleme cihazıyla ilgili Bayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi veren Başkan Sandal, belediye personeli ile emniyetten gelen uzman polisler eşliğinde cihazı tutanak altına aldırdı. Uzmanların yakın mesafeden dinleme yapabileceğini belirttikleri cihaz, ayrıntılı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'ANLAŞILAN BİRİLERİNİN AYAĞINA FENA BASMIŞIZ'

Konuyla ilgili konuşan Başkan Serdar Sandal, Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Tasarruf tedbirlerini son noktasına kadar hayata geçirdik. Geriye dönük birçok dosyayı teftiş kurulumuza gönderdik. Anlaşılan birilerinin ayağına fena basmışız. Ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki hiçkimse bizi çıktığımız bu yoldan alıkoyamayacak. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz dedi.

'OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ'

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sandal, Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl emniyet ve ilçe emniyet müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz diye konuştu.

Serdar Sandal, 2 dönem görev yapan CHP'li Hasan Karabağ'ın ardından geçen 31 Mart seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanlığına seçilmişti.

HABER İZMİR, (DHA)