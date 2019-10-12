Son Dakika Haberleri: İzmir Bosna Sancak Derneği'nden 'Nobel Ödülü' ne kınama
Son Dakika Güncel İzmir Bosna Sancak Derneği'nden 'Nobel Ödülü' ne kınama

İzmir Bosna Sancak Derneği'nden 'Nobel Ödülü' ne kınama

1 saat önce

İzmir Bosna Sancak Derneği Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke'den verilmesine tepki göstererek bir açıklama yaptı.

İzmir Bosna Sancak Derneği'nden 'Nobel Ödülü' ne kınama, System.String[]

İzmir'de en büyük Boşnak Derneği olan İzmir Bosna Sancak Derneği, Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Avusturyalı yazar Peter Handke'den " Srebrenitsa'daki soykırımı inkâr ettiği" ve "savaş suçlularını desteklediği" için verilen ödülün derhel geri alınmasını istiyor.

İzmir Bosna Sancak Derneği'nin açıklaması şu şekilde;

1992 - 1995 yılları arasında süren Bosna savaşında en az 8.500 Boşnak sivilin kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca katleden, Srebrenitsa katliamını insanlıktan nasibini almamış kanlı elleri olan Sırpları savunan, Sırp savaş suçlularını savunan ve haklarını her platformda koruyan sözde edebiyatçı Avusturyalı yazara verilmesi biz Boşnakları bir hayli rahatsız etmiştir.

Eli kanlı savaş suçlusu Miloseviç hayranı olan Handke'ye bu ödül hangi gerekçelerle verildi.

Eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan ve bunu da saklamayan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayınladığı bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmış savaş yanlısı olduğunu göstermiştir.

Saraybosna'da ki Müslüman Boşnakların 'Kendi kendilerine öldürdüklerini ve suçu Sırplara attılar' diyerek eli kanlı Sırpları savunan ve Sırlparın, Srebrenitsa da yaptığına asla inanmadığını söyleyen.

Yine aynı Handke elinde binlerce masum Müslüman Boşnak kanı olan eski Sırp lideri Milosevic'i cezaevinde ziyaret eden, lehine tanıklık yapmak için girişimlerde bulunan.

2006 yılında eli kanlı Milosevic'in cenazesine katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, 'Yugoslavya için, Sırbistan için, Milosevic için buradayım' demişti.

Şimdi 'Nobel Edebiyat Ödülü'nü bu Müslüman Boşnak düşmanı olan kişiye veren Komite üyelerine sesleniyoruz.

Verdiğiniz bu ödül biz Boşnakları derinden yaralamıştır.

Müslüman Boşnak düşmanı olan Peter Handke verdiğiniz ödülü geri almanızı bekliyoruz.

Saraybosna, Edebiyat, İzmir, Kültür Sanat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:23 Kaynak: Bültenler
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