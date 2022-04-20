İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER KİMSENİN HAKKINI RANTA KURBAN ETMEDEN YEPYENİ MAHALLELER KURUYORUZ - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda 1018 yeni konut ve 54 iş yerini kapsayan üçüncü ve dördüncü etabın temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, kooperatif modelini kentsel dönüşümde uygulamaya başladıklarını belirtip, "Kimsenin hakkını ranta kurban etmeden belediyenin garantörlüğünde yepyeni mahalleler kuruyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üç ve dördüncü etabının temel atma törenine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Kani Beko, çok sayıda ilçe belediye başkanı ve partililer katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin üçüncü etabında 584 konut ve 27 işyerinin temelini attıklarını belirterek 252 milyon lira bedelle 76 bin 741 metrekarelik yaşam alanını üçüncü etap kapsamında hayata geçirmiş olacaklarını açıkladı. Soyer, "Bugün 167 milyon liralık bedelle 380 adet konut ve 27 adet işyerini kapsayan 54 bin 635 metrekarelik alanda da dördüncü etap çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Toplam maliyeti 419 milyon lira olan üç ve dördüncü etaplarımıza İzmir'e bin 18 yeni konut, 54 işyeri kazandırmış olacağız. Belediyemizin yıllardır ihmal edilen kentsel dönüşüm konusundaki ısrarlı çalışmalarına yapılan yorumları hayretle izliyorum. Bu çalışmaları gölgeleyen noktaları dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu eleştirileri yapanlar ya İzmir'de yaşamıyor ya da gerçeğin duyulmasını istemiyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.

Kentsel Dönüşüm Dairesi ve İZBATON'un yepyeni bir sayfa açtığını vurgulayan Başkan Soyer, "3 yılda Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere Ballıkuyu, Çiğli, Güzeltepe ve Örnekköy'de dönüşüme başladık. Mart ayında 4 ayrı sözleşmeyi imzaladık. Daha binlercesi var. El birliğiyle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarımsal kalkınmada kullandıkları kooperatifçilik modelini 'İztaşıt' uygulamasıyla ulaşımda kullandıklarını kaydeden Soyer, aynı kooperatif modelini şimdi de kentsel dönüşüm için kullanmaya başladıklarını vurguladı. Soyer, "Kimsenin hakkını ranta kurban etmeden belediyenin garantörlüğünde yepyeni mahalleler kuruyoruz. İzmir'de dönüşüm başlamıştır. Diliyorum ki bu kentsel dönüşüm, ulusal bir dönüşümün de başlangıcı olur ve birilerini rahatsız etmeye devam eder" dedi.

'ÜRETEN VE YATIRIM YAPAN TÜRKİYE'

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de konuşmasında vatandaşın barınma hakkının güvence altına alındığını belirtip, "Her şeyden önce güçlü bir parlamenter sistem ve hukuk devleti diyoruz. Çünkü halkla birlikte çalışan bir anlayışa önem veriyoruz. Bugün de yaşam koşullarını iyileştirmek üzere barınma hakkını var eden bir anlayışla vatandaşla istişare eden bir anlayış Örnekköy'ü var ediyor. Üreten bir Türkiye diyoruz. Ranta değil ihtiyaca yanıt veren, yatırım yapan bir Türkiye. Yandaşlık temeliyle değil vatandaşlık hakkıyla yatırım yapan, kamunun güvencesini üretenin üretici gücünü korumak için kullanan bir Türkiye. Örneğini burada görüyoruz" dedi.

'SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da yerel seçimlerde partilerine oy talep ederken verdikleri sosyal demokrat belediyecilik hizmeti sözünü bazı engelleme çabalarına rağmen tuttuklarını söyledi. 2018 yılı haziran ayındaki seçimin ardından ağustos ayında bir kur şoku yaşandığını ifade eden Salıcı, "Üretilen ürünlerin büyük kısmı ithal olduğu için dövizle alınıyor. İnşaat maliyetleri birkaç kat arttı. Pandemi döneminde fiyatlar yükseldi. Rusya savaşının getirdiği süreçte tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. Kamu mantığıyla iş yapmanın zor olduğu bir dönem yaşıyoruz. Enflasyon arttı ve bu sıkıntılı ortamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatif modeliyle 400 milyon liranın üzerinde bir rakama yatırım yapılıyor. Belediyelerimiz halktan yana bakışla Türkiye'ye yepyeni bir süreç kazandırıyor. Burada başlayan dönüşüm yarın Ankara'da devam edecek" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KOOPERATİF KATKISI

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da daha çağdaş, daha güvenli bir kent olmak için sürdürülen çalışmaların önemli bir adımının atıldığını söyledi.

İş Dünyası Yapı Kooperatif Başkanı Cihangir Lübiç ile Örnekköy Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Aslanoğlu da dayanışmayla güzel bir projenin içinde yer aldıklarını söyledi. Konuşmaların ardından törene katılanlar butona basarak projenin temeline ilk harcı döktü.