İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: LGBT bireyleri için belediyemizde artık bir kapı var

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı çatısı altında LGBT üyeleri için bir daire başkanlığı kurulduğunu açıkaldı. Soyer "Bu vesileyle burdan duyurmuş olayım. İzmir'deki LGBT bireyleri için bir kapı var" dedi.

"BELKİ DE TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Tunç Soyer LGBT üyesi bir kişi ile yaptığı görüntülü konuşmada şunları söyledi; "Bizim belki de Türkiye'de ilk kez kurduğumuz daire başkanlığı var; Kentsel eşitlik ve adalet dair başkanlığı. Bu toplumda dezavantajlı konumuna itilen, bu toplumda adil biçimde diğer vatandaşlar gibi olanaklardan yararlanamayan, bu toplumda ayrımcılığa uğrayan tüm vatandaşlar için kurduğumuz daire başkanlığı. Bu daire başkanlığı nezdinde o hak mahrumiyeti yaşayan insanlar için gayret ediyor arkadaşlarımız.

"ARTIK LGBT BİREYLERİ İÇİN BİR KAPI VAR"

Bu vesileyle burdan duyurmuş olayım. İzmir'deki LGBT bireyleri için bir kapı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde açılan Kentsel eşitlik ve adalet daire başkanlığı var. Kişisel olarak yaşadıkları her türlü sorunları, barınmadan eğitime, sağlıktan güvenliğe her türlü taleplerini iletebilirler. Her taleplerini çözmek için bir daire başkanlığımız var. Biz emirlerindeyiz ve hazırız."