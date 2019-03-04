Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınmada Destan Yazıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınmada Destan Yazıyor

54 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla ve Çeşme'de organik tarım eğitimi verdiği üreticilere sertifika ile birlikte organik gübre, bordo bulamacı, organik tarım ilacı ve bilgilendirici eğitim seti dağıttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınmada Destan Yazıyor, System.String[]

Tarım sektörüne yönelik kalkınma projeleriyle Türkiye'de yerel yönetimler arasında öncü bir rol üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi,organik tarıma verdiği destekleri sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Urla ve Çeşme'de "Organik Tarım Eğitimi" düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere sertifikalarını törenle dağıttı. Törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay ile üreticiler katıldı. Barbaros Köy Kütüphanesi'nde düzenlenen sertifika töreninin ardından, setrifika almaya hak kazanan üreticilere 4.5 ton organ ik gübre ve 400 kg. bordo bulamacı ile organik tarım ilacı ve bilgilendirici eğitim seti içeren kitapçıklar dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, organik tarım eğitimi alan üreticilerin 3 yıllık sertifika ücretini de karşıladı.

Sağlıklı nesiller için

Organik ve ekolojik tarımın tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla eko pazarlar kurup, organik tarım üreticilerini kent genelinde desteklemeye devam ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, "Sürdürülebilir bir ekosistem ve sağlıklı nesiller için katkısız, ilaçsız ve doğal gıdalarla beslenmenin önemini biliyor, çocuklarımızın geleceği için organik tarım anlayışına uygun tarımsal üretimi destekliyoruz" dedi.

Üretime başladılar bile..

"Organik Tarım Eğitimi" sonrasında Barbaros, Birgi, Germiyan, Ildır ve Kuşçular köylerinde arazi kontrolleri ve toprak analizleri tamamlanan üreticiler; bağ, bahçe ve arazilerinde zeytin, bakla, kavun, enginar ve üzüm başta olmak üzere katma değeri yüksek yaklaşık 40 farklı üründe sertifikalı ve organik tarım standartlarına uygun organik üretime başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çeşme, Karaburun, Menderes, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde düzenlediği organik tarım eğitimleri ile 109'u "Organik Tarım Sertifikalı" toplam 520 üreticiye teknik danışmanlık hizmeti verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:27 Kaynak: Bültenler

Urla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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