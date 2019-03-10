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İzmir Büyükşehir'den Büyük Başarı

42 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı, geçen yılki Avrupa 3.'lüğünün ardından Türkiye'ye yine büyük bir gurur yaşattı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı, geçen yılki Avrupa 3.'lüğünün ardından Türkiye'ye yine büyük bir gurur yaşattı. İtalya'daki grup maçlarını 3 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ligi-2'de final grubuna yükselmeyi başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa sahnesindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. İzmir temsilcisi, İtalya'nın Lignano kentinde düzenlenen Avrupa Ligi-2 grup müsabakaları sonunda adını finale yazdırdı. Büyükşehir Belediyesi, Fransız temsilcisi Toulouse'u 49-79, Hollanda temsilcisi SC Devedo'yu 80-25 ve ev sahibi İtalyan PDM Treviso'yu 31-87 yenerken, gruptaki tek yenilgisini İspanyol Mideba Extremadura'dan 39-83'lük skorla aldı.

Mahsum en iyi 5'te

İzmir ekibi, grubunu ikinci sırada bitirerek 25-28 Nisan'da İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek Avrupa Ligi-3 finallerinde yer almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyespor'dan Mahsum İpekişen ise turnuvanın en iyi 5'ine seçilerek ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şampiyona boyunca iyi mücadele ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Erdinç Kılıç, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İyi bir mücadele örneği gösterdiler. Zorlu grupta ikinci olarak bu turu tamamladık. Şimdi hedefimiz İspanya. Geçen yıl burada üçüncülük kupası kazanmıştık. Şimdi çıtamızı yükselterek final oynamak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz ve tecrübemiz var. Bize her zaman destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Spor
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