İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı Açılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı, Pazar günü açılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek ve Körfez
'in kıyı şeridini yeniden tasarlayarak canlandırmak amacıyla Mithatpaşa Parkı önündeki araç trafiğini yeraltına alarak kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanda yeni bir cazibe merkezi yaratıldı.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2016 Ağustos ayındaki toplantısında oybirliğiyle alınan karar çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı adı verilen meydanda özel tasarlanmış donatıların yer aldığı bildirildi.
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Tramvayı'nın geçtiği meydana sanatçı Günnur Özsoy'un çakıl taşı anıt heykeli yapıldı.
Çakıl taşlarının ayağa kalkarak bir bütün olmasını ve omuz omuza duran halkı çağrıştıran yapıtta bütün olmuş bir milleti temsil etmesi yönünden beyaz rengin seçildiği belirtildi.
Meydanın pazar günü yapılacak açılışına CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun da katılmasının beklendiği belirtildi.