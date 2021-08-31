İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

İZMİR'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümündeki bayram kutlamaları, Vali Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile son buldu. Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kaymakamlar, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunurken, şehitler için dua edildi. Vali Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger'in, konuklarıyla tek tek ilgilenip sohbet ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni, geceye özel hazırlanan pastanın kesilmesi ile sona erdi. Törende konuşan Vali Köşger, "Türk Milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını, olamayacağını tüm dünyaya bir kez daha gösteren 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünde, bu büyük zaferi bir bayram olarak kutlamanın gurur ve coşkusuyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bayramımızı tebrik ediyorum" dedi.