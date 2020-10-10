Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı - Son Dakika

İZMİR'de emekliliğine 4 gün kala yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Mehmet Atilla Baran'ın (59) arkadaşı Ali Erhan Kiriş, meslektaşını anlattı. Dr. Kiriş, "Bugüne kadar yüzlerce koronavirüslü hastayla görüştü. Son dakikaya kadar görevini çok güzel yaptı" dedi.

Alsancak Devlet Hastanesi'nde 1997 yılından beri görev yapan Dr. Mehmet Atilla Baran (59), hastanenin pandemi servisinde mücadele verirken, 26 Eylül Cumartesi günü koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastaneye yatışı yapılan Baran, 6'ncı gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Dr. Baran, geçen perşembe günü sabahı, hayatını kaybetti. 24 yaşında Semin Bade isimli bir kızı olan Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığından dolayı emeklilik işlemlerini başlatamadığı öğrenildi. Dr. Baran, dün Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.