Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı - Son Dakika

Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı

10.10.2020 11:36
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı, System.String[]

İZMİR'de emekliliğine 4 gün kala yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Mehmet Atilla Baran'ın (59) arkadaşı Ali Erhan Kiriş, meslektaşını anlattı.

İZMİR'de emekliliğine 4 gün kala yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Mehmet Atilla Baran'ın (59) arkadaşı Ali Erhan Kiriş, meslektaşını anlattı. Dr. Kiriş, "Bugüne kadar yüzlerce koronavirüslü hastayla görüştü. Son dakikaya kadar görevini çok güzel yaptı" dedi.

Alsancak Devlet Hastanesi'nde 1997 yılından beri görev yapan Dr. Mehmet Atilla Baran (59), hastanenin pandemi servisinde mücadele verirken, 26 Eylül Cumartesi günü koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastaneye yatışı yapılan Baran, 6'ncı gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Dr. Baran, geçen perşembe günü sabahı, hayatını kaybetti. 24 yaşında Semin Bade isimli bir kızı olan Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığından dolayı emeklilik işlemlerini başlatamadığı öğrenildi. Dr. Baran, dün Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üniversiteden sınıf arkadaşı Dr. Ali Erhan Kiriş, kahraman doktor Baran ile ilgili anılarını DHA'ya anlattı. Kiriş, "Yaklaşık 41 yıllık bir dostluğumuz var. Birlikte çalışmadık ama sınıf yemeklerinde, gezilerde zaman zaman birlikte olduk. Koca yürekli bir adam. Ağzından tek bir kötü söz duyduğumu hatırlamıyorum. Meşhur bir lafı var, herkese 'Dostum' derdi. Sınıf yemeklerini her ay o düzenlerdi. Çok seveni var. Son iki günde bunu gördük. Bir mesaj grubumuz var, 2 gündür 400- 500 mesaj atıldı. Fotoğraflarımızı paylaştık. Nur içinde yatsın. Ailesi de çok üzgün, hepsinin boynu bükük. Ne acı ki hayat devam ediyor. Biz de görevimizin başındayız, devam ediyoruz" dedi.'EMEKLİ OLDUKTAN SONRA GEZİ PLANLARI VARDI'Dr. Baran, "Son zamanlarda pandemi bölümünde çalışıyordu. Zaman zaman virüsle ilgili şakalaşıyorduk. Bugüne kadar yüzlerce koronavirüslü hastayla görüştü. Son dakikaya kadar görevini çok güzel yaptı. İşin kötü tarafı da 15 Eylül'de emeklilik dilekçesini vermiş olması. 30 Eylül'de onay gelmiş. Daha emeklilik maaşını, ikramiyesini alamadan bizi bırakıp gitti. İnanılmaz sosyal ve maceraperest bir insandı. Dünya'nın birçok ülkesini gezdi. Bolivya, Şili, Peru, Norveç, İskoçya, İzlanda gibi birçok ülkeyi gezdi. Gezi ruhu vardı. En son geçen seneki yemekte gelecekle ilgili planlarını anlatıyordu. Emekli olduktan sonra gezeceği yerleri anlatmıştı. Ama herhalde buraya kadarmış. Kronik bir rahatsızlığı yoktu ama kilolu bir arkadaşımızdı. Gizli diyabeti, şekeri olabilir" diye konuştu.

Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı
Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı

Adli Tıp Kurumu, Ali ihsan, Alkol, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meslektaşı, koronavirüsten hayatını kaybeden doktoru anlattı - Son Dakika

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