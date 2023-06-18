İzmir'de 4 Türkmenistanlı cesedi derin dondurucuda bulundu - Son Dakika
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İzmir'de 4 Türkmenistanlı cesedi derin dondurucuda bulundu

18.06.2023 16:25

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3'ü kadın 1'i erkek Türkmenistan uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3'ü kadın 1'i erkek Türkmenistan uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İzmir'de 4 Türkmenistanlı Cesedi Bulundu

POLİS 1 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir"

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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İzmir Valiliği, Türkmenistan, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 4 Türkmenistanlı cesedi derin dondurucuda bulundu - Son Dakika


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