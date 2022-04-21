İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı

21.04.2022 14:23

İZMİR'in Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı belirlenen 52 kaçak göçmen ve organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı belirlenen 52 kaçak göçmen ve organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa'nın Akalan Mahallesi'nde otoyol girişinde denetim yaparken, şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına gidecekleri belirlenen 28 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile organizatör olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri, Dikili ilçesinde de kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 6'sı Filistin, 8'i Yemen, 4'ü İran ve 6'sı Suriye uyruklu 24 göçmeni yakaladı.Operasyonların ardından 52 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör olduğu öne sürülen şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Akalan, Dikili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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