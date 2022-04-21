İzmir'de 52 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı belirlenen 52 kaçak göçmen ve organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa'nın Akalan Mahallesi'nde otoyol girişinde denetim yaparken, şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına gidecekleri belirlenen 28 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile organizatör olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.