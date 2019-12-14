İzmir'de 55 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 55 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 55 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 55 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, Cuma günü saat 02.17'de, Teke Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 Afganistan, 6 Gana, 3 Senegal, 2 Eritre, 2 Tongo, 2 Sudan, 1 Somali, 1 Dominik Cumhuriyeti ve 1 Mali olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı.


Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
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