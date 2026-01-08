İzmir\'de 650 Gram Kokain Ele Geçirildi

İZMİR'de, polisin gelen bir ihbar üzerine durdurduğu S.Y. (32), yayındaki poşette toplam 650 gram kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 547 gram sıvı amonyak ile yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından önceki gün denetim yapıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine durumundan şüphelenilen S.Y. yakalandı. S.Y.'nin yanındaki poşette yapılan aramada 11 gramı satışa hazır halde 22 ayrı poşette toplam 650 gram kokain ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 547 gram sıvı amonyak ele geçirildi. S.Y., gözaltına alındı.