İzmir'de 850 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika

İzmir'de 850 bin öğrenci karne aldı
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Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine İzmir Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine İzmir Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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