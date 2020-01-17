İzmir'de 850 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 850 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika

İzmir'de 850 bin öğrenci karne aldı

6 saat önce

Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine İzmir Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine İzmir Vali Yardımcısı Erhan Güney, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İzmir'de 850 bin öğrenci karne aldı

Hasan Tahsin, Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı
İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi adliyede (2)

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:08:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 850 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]