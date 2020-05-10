İzmir'de 'araç dezenfeksiyon tüneli' isteği - Son Dakika

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yeni tip koronavirüs tehdidine karşı şehrin 3 ayrı noktasına 'araç dezenfeksiyon tüneli' kurmak amacıyla hazırladıkları projeyi İzmir Kalkınma Ajansı'na (İZKA) sundu. Proje ile salgına karşı hem taksilerin hem de minibüslerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi amaçlanıyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 'Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' kapsamında halk sağlığı açısından önemli bir adım attı. Bu kapsamda İZKA'ya sunulan proje ile İzmir'deki ticari araçların koronavirüs tehdidine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesini sağlayacak dezenfeksiyon tünelleri kurulması hedeflendi. Çalışmada İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası da proje ortağı olarak yer aldı.