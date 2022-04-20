İzmir'de araç yıkama sırasında çıkan yangında bir çocuk yaralandı - Son Dakika

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir benzin istasyonunun araç yıkama bölümünde meydana gelen araç yangını, bir facia yaşanmadan söndürülürken aracın arka koltuğunda bulunan çocuk, çıkan yangında yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Hürriyet caddesinde bulunan benzin istasyonunun oto yıkama bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü H.C. oğlu ile birlikte 35 EC 2624 plakalı kamyoneti yıkamak için benzin istasyonundaki oto yıkama bölümüne geldi. İddialara göre, araç sürücüsü H.Ç. kamyonetine köpük sıktıktan sonra su ile durulama yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Aracın arka koltuğunda bulunan Y.Ç. alevlerin içinde kaldı. Baba H.Ç. ile benzinlik çalışanlarının yangın tüpü ile müdahalesiyle araç içerisinde bulunan Y.Ç. kurtarıldı. İhbarı üzerine olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekiplerince yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaralanan çocuk Y.Ç. ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yaralı Y.Ç yapılan müdahale ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR