İzmir'de bekçiye silahlı saldırı - Son Dakika
İzmir'de bekçiye silahlı saldırı

04.02.2026 09:06
Alkollü olduğu öne sürülen saldırgan, çarşı bekçisine ateş açtı; biri yaralandı, saldırgan yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen İ.K., çarşı ve mahalle bekçilerine tabanca ile ateş açtı. Olayda cebindeki telefonu delip geçen merminin bacağına isabet ettiği bekçi Ahmet T. (36) yaralanırken, saldırgan ise jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Sokakta devriye görevinde bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine, iddiaya göre ilçede esnaf olan ve alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bekçilerin arkasından tabancayla ateş açılması sonucu İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Ahmet T., cebindeki telefonu delip, bacağına saplanan mermiyle yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı bekçinin silah arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından kent merkezinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ahmet T., ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan saldırgan ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın bir bekçi ile mahkemelik olduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Son Dakika

