İzmir'de cankurtaran sayısı artıyor - Son Dakika

İzmir'de cankurtaran sayısı artıyor

Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kurarak mavi bayraklı plaj sayısını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenilir plajlar hedefiyle cankurtaran kursu veriyor.

Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kurarak mavi bayraklı plaj sayısını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenilir plajlar hedefiyle cankurtaran kursu veriyor. Eğitimlerde başarılı olanlar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) onaylı Gümüş Cankurtaran Belgesini almaya hak kazanacak.

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İzmir'de mavi bayraklı halk plajı sayısını arttırma hedefiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, cankurtaran sayısını yükseltmek için kurs düzenlemeye başladı. Plajların yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Koordinasyon Birimi, cankurtaran kurslarıyla güvenli plajları artırmayı amaçlıyor. Eğitimin başladığı ilk hafta 21 kişi cankurtaran belgesi almaya hak kazandı. İkinci gruptaki 29 kişi de bu hafta eğitimlerini tamamlayacak.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) onaylı Gümüş Cankurtaran eğitimlerinde kursiyerler hem teorik eğitime hem de su uygulamalarına katılıyor. Cankurtaran adaylarına, plajlarda korona virüs önlemleri ve uyulması gereken kurallar da aktarılıyor. Beş gün süreyle verilen eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere TSSF onaylı Gümüş Cankurtaran Belgesi veriliyor.


Gençler için ek kazanç


Bu yıl mavi bayrak alan Güzelbahçe 2. Liman Halk Plajında cankurtaran kursu veren Çisil Kuşku, "Türkiye'de üç kadın cankurtaran eğitmeni var. Onlardan biri de benim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katkısıyla Bronz ve Gümüş Cankurtaran eğitimi veriyoruz. Denizde çalışacaklar için Gümüş Cankurtaran belgesi gerekiyor. Havuzda çalışacaklar için ise Bronz Cankurtaran belgesi yetiyor. Plajda cankurtaran bulunması zaten Mavi Bayrak kriterlerinden biri. O nedenle yetersiz olan cankurtaran sayısını artırmak üzere böyle bir proje geliştirildi. Özellikle küçük yaşta çocuklar için deniz bir risk oluşturabiliyor. Aileler ne kadar gözleseler de bir anlık dalgınlık kötü sonuçlara neden olabiliyor. Diğer yandan cankurtaranlar plajlarda sosyal mesafenin korunması konusunda da rol oynayacak" dedi.


Büyükşehir'in açtığı kurs sayesinde gençlere de yeni bir ek kazanç kapısı açıldığını söyleyen Kuşku, "Kursa daha çok üniversite öğrencileri başvuruyor. Böylece yaz aylarını da değerlendirmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.


Kursiyer Simge Dura ise "Cankurtaranlık eğitimi için geldiğimde ekipteki tek kadın cankurtaran adayı olduğumu gördüm. Önümüzdeki hafta eğitim alacak ekipte ise dört kadın olduğunu duydum. Çeşme'de bağlı olduğum plajda cankurtaranlık yapmak istiyorum" dedi.


5 halk plajı Mavi Bayrak kazandı


İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi öncülüğünde İzmir'de bu yıl 5 halk plajı daha Mavi Bayrak kazandı. Böylelikle 2020 verilerine göre İzmir'de Mavi Bayraklı halk plajı sayısı 24, özel tesislerin plajları da dahil olmak üzere toplam Mavi Bayraklı plaj sayısı ise 52 oldu. Bu yaz ilk defa Çeşme Ilıca Halk Plajı, Güzelbahçe 2. Liman Halk Plajı, Urla TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Urla Mavi Plaj ve Urla Çamlıçay Halk Plajı Mavi Bayraklı olarak hizmet vermeye başladı. - İZMİR

Cankurtaran, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de cankurtaran sayısı artıyor - Son Dakika

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