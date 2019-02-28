İzmir'de Caz Festivali Başlıyor

BU yıl 26'ıncısı düzenlenecek olan İzmir Avrupa
Caz Festivali, 2 Mart 2019 Cumartesi günü Ferit Odman Quartet konseri ile başlayacak.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin katkıları, İzmir İtalya
Konsolosluğu, İstanbul
Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, İzmir Fransız Kültür Merkezi
, İsviçre
İzmir Fahri Konsolosluğu, İstanbul Avusturya
Kültür Ofisi ve Goethe Enstitüsü
İzmir iş birliğiyle düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali, 2 Mart Cumartesi günü AASSM
'de yapılacak sergi açılışı ve Ferit Odman Quartet konseri ile başlayacak. Festival, dokuz konser, bir jam session, bir sergi, bir seminer, bir film gösterisi ve atölyeler ve yan etkinliklerin yer aldığı programıyla 20 Mart Çarşamba
gününe kadar sürecek. Türkiye
'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman açılış konserinde, Downbeat dergisinin dört yıldızla taçlandırdığı 'Autumn in New York
' ve 'Nommo' albümlerindeki quartet aranjmanlarına yer verecek. Ferit Odman (davul), Engin Recepoğulları (saksafon), Ercüment Orkut (piyano) ve Kağan Yıldız (kontrbas) 2 Mart'ta saat 20.00'de AASSM verecekleri açılış konserinde dinleyenlerini hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkaracak.
- İzmir