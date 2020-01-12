İzmir'de çocuklara tatil sineması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de çocuklara tatil sineması - Son Dakika

İzmir'de çocuklara tatil sineması

22 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için toplam beş filmden oluşan 30 ilçede gösterilecek renkli bir program hazırladı.

İzmir'de çocuklara tatil sineması, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için toplam beş filmden oluşan 30 ilçede gösterilecek renkli bir program hazırladı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkan çocukları 30 ilçede ücretsiz film gösterileri ile buluşturacak. Çocukların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gösterilecek birbirinden güzel filmlerden ilki 18 Ocak Cumartesi 12.00'de Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi, Kemalpaşa Belediyesi Dere Kültür Merkezi ve Narlıdere Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek.


30 ilçede 5 film gösterimi


18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında her ilçede bir animasyon ve bir çocuk filmi gösterilecek. "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibinin bol kahkahalı dostluk ve dayanışma hikayesi anlatan "Can Dostlar" ve iki kardeşin öyküsünü konu alan "Bizim Köyün Şarkısı çocuklara macera dolu saatler geçirtecek. Ezgi Mola'nın seslendirdiği "Oyun Zamanı" animasyon filminde ise Kral Şakir'in dünyayı kurtarma maceralarını anlatılacak. Bilgisayar becerileri sayesinde on yaşındaki Umut'un başından geçenleri konu alan "Bücür" ise izleyenleri nefes nefese bırakacak bir aksiyon filmi. Murat Boz, Yılmaz Vural, Mahmut Tuncer ve 3 Adam'ın seslendirmesini yaptığı "Fırıldak Ailesi" ilk uzun metraj filmiyle Orta Dünya'nın altını üstüne getirecek. Filmlerin gösterim yerlerine ve tarihlerine izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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