Son Dakika Haberleri: İzmir'de Ev Yangını

İzmir'de Ev Yangını

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında 19 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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İzmir'in Konak ilçesinde çıkan yangında 19 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Caddesi'nde Cezayir uyruklu kişilerin yaşadığı 5 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada bir kişi balkondan aşağıya atladı.


Ayağı kırılan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, yangının çıktığı daire kapısını kırarak içeri girdi.

Polis ekipleri, 2'si çocuk 13 kişiyi tahliye etti. Balkona çıkan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurulan merdiven yardımıyla kurtarıldı.


Üst katlarda yaşayan 5 vatandaş ise dumandan etkilenmemesi için yine itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla aşağıya indirildi.

Yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Konak, Polis, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa
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